Вашингтон, 1 марта 2021, 20:51 — REGNUM Новая администрация США приняла решение о выделении Украине $125 млн в качестве нового пакет военной помощи, заявил 1 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, пакет помощи выделяется в рамках «оказания Украине содействия в сфере безопасности».
По словам Кирби, будут профинансированы подготовка, оснащение и инструктаж, которые должны помочь Украине «сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ», а также обеспечить улучшение «оперативной совместимости с НАТО».
Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины продолжают провозглашать курс на вступление в НАТО как стратегическое направление своей внешней политики.
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