Триест, Италия, , 20:49 — REGNUM В североитальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия (Триест) — «чрезвычайно тревожная» эпидемиологическая ситуация, с таким заявлением выступил в понедельник, 1 марта, губернатор Массимилиано Федрига.

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На минувшей неделе было выявлено почти на 60% случаев коронавируса больше, чем неделей ранее. Объяснить этот «рывок» власти не могут, но предупреждают сограждан о необходимости готовиться к новым ограничениям.

По данным на 1 марта, в Италии умерли 97 945 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 246 (днем ранее — на 192). Число подтвержденных носителей выросло на 13 114 (днем ранее — на 17 455). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 938 371 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 424 333 человека — на 1966 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 411 663 человека (за день этот показатель вырос на 8004), что составляет 2,34% населения Италии.