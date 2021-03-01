Нижнекамск, Татария, , 20:45 — REGNUM «Нефтехимик» расстался с тремя легионерами.

Согласно информации пресс-службы нижнекамского клуба, клуб расторг контракты с нападающими Брэндоном Макмилланом, Линусом Юханссоном и Юнасом Энлундом по обоюдному соглашению сторон.

Отметим, что все три форварда пришли в команду по ходу сезона. Макмиллан провел в составе «Нефтехимика» 23 матча и успел набрать 7 (2+5) очков, Энлунд отличился 13 (3+10) очков в 39 матчах «регулярки». Линус Юханссон забросил 3 шайбы и отдал 4 передачи в 19 матчах.

«Нефтехимик» не попал в плей-офф Кубка Гагарина, заняв по итогам регулярного чемпионата 11-е место в Восточной конференции с 40 очками.