Кальяри, Италия, , 20:40 — REGNUM За последние сутки на острове Сардиния выявлено лишь 45 случаев коронавируса, сообщили местные власти в понедельник, 1 марта.

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28 февраля было проведено 6514 тестов на коронавирус, лишь 0,7% из них оказались положительными.

С 1 марта Сардиния является единственным в Италии «белым» регионом (с точки зрения эпидемиологической обстановки).

По данным на 1 марта, в Италии умерли 97 945 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 246 (днем ранее — на 192). Число подтвержденных носителей выросло на 13 114 (днем ранее — на 17 455). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 938 371 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 424 333 человека — на 1966 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 411 663 человека (за день этот показатель вырос на 8004), что составляет 2,34% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.