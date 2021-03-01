Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Поклонникам игр студии FromSoftware не стоит ожидать, что релиз Elden Ring состоится в 2021 году. Об этом 1 марта сообщил портал Video Games Chronicle со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания пояснили, что из-за эпидемии коронавируса и перевода сотрудников на формат удалённой работы студия столкнулась с множеством проблем, которые серьёзно повлияли на процесс разработки. Один из инсайдеров отметил, что, по его мнению, релиз Elden Ring вряд ли состоится в 2021 году.

https://twitter.com/Shpeshal_Ed/status/1366391585403904000

https://twitter.com/AestheticGamer1/status/1366394725440233472

Ранее в сеть выложили несколько видео с демонстрацией геймплея (игрового процесса) Elden Ring. Напомним, в реализации проекта участвуют автор «Игры престолов» Джордж Мартин и известный геймдизайнер Хидэтака Миядзаки (Armored Core 4, Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice).

Читайте ранее в этом сюжете: Фанат серии Yakuza «чинит» любимые игры быстрее, чем их разработчики