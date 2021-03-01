Турин, Италия, , 20:37 — REGNUM Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло поделился своим мнением о шансах команды взять чемпионский титул в этом сезоне.

«Мы далеко от вершины таблицы, потому что «Интер» и «Милан» победили в своих играх. Но цель наша неизменна: выигрывать матч за матчем. Мы не смотрим, кто снизу, кто сверху, мы смотрим лишь на себя. Впереди еще много встреч, включая важные. До тех пор, пока есть шанс, мы будем стараться изо всех сил.

Конечно, мы рассчитывали набрать немного больше очков к этому моменту. Нашей целью было выиграть все матчи. Но я не учел один фактор — обилие травм.

Тем не менее я доволен футболистами, которые сейчас в моем распоряжении, и продолжаю работать с уверенностью в них. Парни хорошо тренируются, верят в успех, хотят снова завоевать титул. Это успокаивает меня», — цитирует специалиста La Gazzetta dello Sport.

Завтра, 2 марта, «Ювентус» сыграет со «Специей» на своем поле в рамках 24-го тура чемпионата Италии.

На данный момент туринский клуб идет на третьей строчке чемпионата, набрав 46 очков в 23 матчах, и отстает от первого места, которое занимает «Интер», на 10 очков