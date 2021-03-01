Рим, , 20:37 — REGNUM Следует провести исследования и выяснить, насколько негативное воздействие оказывает на детей младше 12 лет постоянное ношение масок, с таким заявлением выступил в понедельник, 1 марта, член Госсовета Италии Франко Фраттини.

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Если исследования покажут, что ношение масок наносит детям больше вреда, чем коронавирус, от которого они должны защищать, то требование обязательного ношения масок в школе надо будет отменить, добавил он.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на 1 марта, в Италии умерли 97 945 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 246 (днем ранее — на 192). Число подтвержденных носителей выросло на 13 114 (днем ранее — на 17 455). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 938 371 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 424 333 человека — на 1966 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 411 663 человека (за день этот показатель вырос на 8004), что составляет 2,34% населения Италии.