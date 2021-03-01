Киев, 1 марта, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Эскалация ситуации в Донбассе началась еще в ноябре 2020 года, однако до сих пор власти Украины скрывали реальную обстановку на фронте.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Об этом заявил украинским СМИ 1 марта военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

По его словам, сейчас в Киеве лишь один человек верит в прекращение огня — президент Зеленский.

«Многие должностные лица открыто говорят, что режима тишины нет, что мы несем потери», — отметил Жданов.

Он заявил, что украинские военнослужащие должны официально получить возможность защищать себя и гражданское население, открывая огонь на упреждение. «Сейчас мы отвечаем лишь в крайних случаях, с разрешения Генштаба и только стрелковым вооружением. Но когда стреляет артиллерия — мало смысла в ответе стрелковым», — сказал специалист.

В завершение он выразил мнение, что до лета наступления на украинские позиции со стороны противника вряд ли стоит ожидать, поскольку «распутица — не время для этого», а вот количество обстрелов далее будет нарастать постоянно.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию Леонид Кравчук заявил, что в случае вражеских обстрелов в Донбассе украинские военные должны действовать зеркально.

«На каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация — не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же… Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии», — заявил Кравчук.

1 марта в Донбассе автомобиль ВСУ подорвался на неизвестной взрывчатке, в результате чего был ранен один военный, еще восемь получили боевые травмы.

До этого 27 февраля в Донбассе в течение дня десять украинских военных получили ранения и травмы.