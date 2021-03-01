Москва, , 20:34 — REGNUM Территория России в период с 5 по 10 марта может подвергнуться воздействию мощного вторжения арктического холодного воздуха, сообщил 1 марта специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, избежать этого скорее всего не получится и стоит ожидать понижения температуры воздуха ниже отметки минус 10 градусов по шкале Цельсия.

Кроме того, Евгений Тишковец пояснил, что метеорологической весны в России можно ожидать только к концу марта.

При этом Тишковец считает, что в апреле температура воздуха будет выше обычных значений.

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