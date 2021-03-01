Лондон, , 20:32 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 5455 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 104 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 1 марта правительство Соединённого Королевства.

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Как уточняется, всего на территории страны выявлено уже 4 182 009 носителей коронавирусной инфекции, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 122 953.

Сообщается также, что за минувшую неделю в Великобритании было выявлено почти 22,5 тысячи случаев заболевания, что на 28,7% меньше, чем неделей ранее. Число умерших от COVID-19 сократилось на 34,7% соответственно.