Рим, , 20:32 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги в понедельник, 1 марта, назначил на пост комиссара по борьбе с распространением коронавируса генерала армии Франческо Паоло Фильюоло.

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В последние годы Фильюоло находился в составе контингентов НАТО в Афганистане и Косово, где отвечал за руководство логистикой.

Отправить в отставку бывшего комиссара Доменико Аркури требовала большая часть оппозиции, оппоненты правительства полагают, что трудности в борьбе с коронавирусом в Италии отчасти объясняются низким качеством руководства этой борьбой.

По данным на 1 марта, в Италии умерли 97 945 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 246 (днем ранее — на 192). Число подтвержденных носителей выросло на 13 114 (днем ранее — на 17 455). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 938 371 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 424 333 человека — на 1966 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 411 663 человека (за день этот показатель вырос на 8004), что составляет 2,34% населения Италии.