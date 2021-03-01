Манчестер, Великобритания, , 20:27 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился комментарием о 20-матчевой победной серии своей команды. «Манчестер Сити» обыграл в рамках 26-го тура АПЛ «Вест Хэм» со счетом 2:1.

«В такое время в такой ситуации выиграть 20 матчей подряд — возможно, одно из величайших достижений в наших карьерах.

Мы довольны тем, чего уже добились, этого нельзя отрицать. Если никому ранее такое не удавалось, то, значит, это сложная задача. Предстоит немало работы, и я вижу признаки того, что мы можем стать лучше.

Лучшая команда в Европе — «Бавария». Она выиграла все, что можно, это лучшая команда. В Англии чемпионом является"Ливерпуль», поэтому он лучший. Если хочешь забрать корону себе, то должен побеждать. В феврале или марте никто чемпионом не становится. В розыгрыше еще 36 очков, можно потерять много баллов за неделю. Соперники сильны», — приводит слова испанского специалиста портал Teamtalk.