Вашингтон, 1 марта, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена планирует совместно с Европейским союзом ввести санкции против России. Причиной послужила ситуация с Алексеем Навальным, пишет 1 марта CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Известно, что санкции введут, предварительно обсудив с ЕС. Точные сроки и другие подробности станут известны в ближайшие дни, сообщили источники.

Отметим, что запланированные меры зададут тон новой политики Байдена по отношению к Москве.