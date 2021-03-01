Киев, 1 марта, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины намерено кардинально обновить автопарк подразделений вооруженных сил, в частности, заменить все находящиеся на балансе УАЗы, которые на сегодняшний день уже «морально и физически устарели».

Минобороны Украины

Об этом 1 марта сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

С этой целью объявлено о разработке легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд вооруженных сил. В настоящее время объявлено об открытии опытно-конструкторской работы.

В отношении УАЗов высказался министр обороны Украины Андрей Таран, заявив, что руководство страны приняло «принципиальное решение» о постепенном выводе этих автомобилей из эксплуатации.

«Сейчас основную группу армейских автомобилей, которые используются в видах и отдельных родах войск ВСУ, составляют УАЗы различных модификаций, которые уже морально и физически устарели… А модернизация и выпуск новых моделей и модификаций этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляются предприятиями государства-агрессора Российской Федерации», — пожаловался Таран.

Хотя разработка нового автомобиля только на стадии проектирование, в миноброны уже определились, кто первым получит такие автомобили — подразделения и воинские части сухопутных войск украинской армии, которые выполняют боевые задачи в Донбассе.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, в 2021 году ВСУ должны получить военную продукции на сумму более 10 млрд грн — в частности, 3300 ракетно-артиллерийских систем, 2700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов.