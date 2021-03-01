Женева, Швейцария, , 20:20 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксирован 347 981 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7238 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 113 820 168 носителей коронавирусной инфекции, подтверждён 2 527 891 случай летального исхода больных COVID-19.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Бразилия, Франция, Италия, Индия, Чехия, Россия, Польша, Турция и Великобритания.