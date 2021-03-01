Подгорица, , 20:37 — REGNUM Правительство Черногории приверженно проведению переговоров по принципу прозрачности, инклюзивности, равноправия и совместного диалога с представителями гражданского сектора, что может существенно способствовать повышению качества государственной политики и достижению промежуточных и окончательных контрольных показателей, заявила главный преговорщик Черногории с ЕС Зорка Кордич 1 марта на открытии четырнадцатого заседания Совместного консультативного комитета Европейского союза и Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Крайне важно, чтобы организации гражданского общества были незаменимыми партнерами правительства и парламента не только в процессе мониторинга реализации государственной политики, но и в ее формировании, поскольку стратегический приоритет членства в ЕС — это проект всего нашего сообщества», — отметила Кордич.

Кордич указала, что на фундаментальную реформу верховенства права и ускорение переговоров с ЕС правительство обязывает и последний опрос общественного мнения, проведённый в январе 2021 года, согласно которому 74,8% граждан Черногории поддерживают членство в Евросоюзе.

Как указывалось, приоритетной задачей в работе правительства остается выполнение промежуточных контрольных показателей в ходе переговоров по главам 23 — Судебная система и основные права и 24 — Свобода, правосудие и безопасность, работа над которыми должна носить «синергетический характер» — с участием всех трех ветвей власти.