Вашингтон, , 20:12 — REGNUM На краудфандинговой платформе Indiegogo стартовала кампания по сбору средств на создание документального фильма про сериал «Звёздный путь: Вояджер». Анонсирующий трейлер был опубликован 1 марта на YouTube-канале проекта.

Производством картины займётся кинокомпания 455 Studios, ранее выпустившая документальные фильмы «Ради Спока» (For the Love of Spock), Chaos on the Bridge и What We Left Behind: Looking Back at Star Trek: Deep Space Nine. Отмечается, что выход ленты будет приурочен к 25-летию «Вояджера».

Напомним, фантастический сериал «Звёздный путь: Вояджер» телеканал United Paramount Network (UPN) показывал с января 1995 года по май 2001-го. В этом шоу снялись Кейт Малкгрю (капитан Кэтрин Джейнвэй), Роберт Бельтран (Чакотай), Тим Расс (Тувок) и другие.

