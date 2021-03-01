Киев, , 20:09 — REGNUM Наименьшая средняя заработная плата по Украине зафиксирована в подконтрольной Киеву части бывшей Донецкой области и составляет 13 786 грн (примерно 490 долларов), сообщила 1 марта украинская государственная служба статистики.

Согласно источнику, наименьшая средняя заработная плата по стране зафиксирована в Черновицкой области — 9 696 грн (примерно 345 долларов), передает корреспондент ИА REGNUM.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам января 2021 года составил 17 533 грн (примерно 625 долларов).

Ведомство сообщает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника на Украине в январе 2021 года выросла по сравнению с январем 2020 года на 15% — до 12 337 грн (440 долларов), при этом по сравнению с декабрем 2020 года размер средней номинальной заработной платы в январе 2021 года уменьшился на 13%.Впрочем, статистическая служба подчеркивает, что уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что правительство ставит задачу до 2030 года выйти по средним зарплатам на уровень Польши или Словакии.

Также он прогнозирует, что благодаря росту экономики и производительности труда в 2021 году, реальная средняя зарплата на Украине вырастет примерно на 13%.