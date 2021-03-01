Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Криптовалюте биткоин предсказывают рост и превращение в мировую резервную валюту, пишет 1 марта CNBC со ссылкой на аналитиков из банка City.

Изначально задуманный как средство платежа биткоин всё чаще используется для инвестиций. Благодаря нарастающему интересу предпринимателей к данной криптовалюте ее акции растут, и это наверняка поможет биткоинам обрести статус резервной криптовалюты, считают аналитики.

Несмотря на то, что курс биткоина упал на прошлой неделе, 1 марта он взлетел на 6% до $47 862. Таким образом, сообщили эксперты, биткоин преодолел тот рубеж, который отделял его от превращения в признанное во всем мире средство платежа. Теперь биткоин может встать наравне с распространенными в мире резервными валютами, его будут предпочитать в сферах международной торговли. Однако отмечается, что несмотря на прогнозы, на этом пути будет еще много препятствий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что вслед за «хайпом», который сейчас царит вокруг роста стоимости биткоина, придет охлаждение и падение в зону 3−5 тысяч долларов.