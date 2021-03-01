Киев, , 19:55 — REGNUM Остатки средств на едином казначейском счете Украины на начало марта составил почти 30,04 млрд грн (чуть больше $1 млрд), сообщило 1 марта украинское госказначейство.

Согласно источнику, за последний месяц сумма на счету увеличилась на 9,3%, или около 2,5 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году остаток средств на едином казначейском счете Украины колебался от минимального значения в 10,517 млрд грн (по состоянию на 1 апреля) до максимального в 75,701 млрд грн по состоянию на 1 июля 2020 года. На 1 марта 2020 года остатки на счету составляли почти 17,18 млрд грн.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что государственный бюджет может быть пересмотрен после первого квартала.

«Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет, может быть, и будет пересмотрен», — сказал глава правительства, уточнив, что в рамках пересмотра будут в первую очередь увеличены расходы на социальные выплаты.