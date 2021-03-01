Токио, , 19:54 — REGNUM Ректальный метод проверки граждан Японии на COVID-19, практикуемый в Китае, доставляет им существенный моральный дискомфорт, сообщает 1 марта издание Washington Post.

По утверждению издания, власти Японии уже обратились к официальному Пекину с просьбой о прекращении подобной практики.

По их словам, ректальная проверка вызывает у жителей Японии «психологическую боль».

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

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