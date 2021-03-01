Ижевск, , 19:53 — REGNUM В Ижевске задержали 33 — летнюю неработающую женщину, в квартире которой был обнаружен наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Женщина проживала с несовершеннолетней дочерью. Установлено, что с декабря 2020 года она предоставляла свою квартиру наркозависимым для изготовления и употребления наркотиков. Причем ранее женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Также в квартире были изъяты наркотические вещества и посуда для и кустарного изготовления. В момент задержания хозяйка квартиры и четверо её знакомых находились в состоянии наркотического опьянения. В их отношении были составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Кроме того, хозяйка квартиры попала под уголовное дело по ст.232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте прошлого года в одной из квартир Ижевска полицейские обнаружили притон для употребления наркотических средств, который организовала семейная пара. По подозрению в содержании притона задержан хозяин квартиры — 38 летний неработающий мужчина, который был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст.232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»).

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