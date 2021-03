Лос-Анджелес, США, , 19:51 — REGNUM Кастинг-директор проекта мультсериала «Бэтмен будущего» (Batman Beyond) Макс Макмиллиан предложил фанатам провести онлайн-кампанию, в ходе которой обратиться к Warner Bros. с просьбой выпустить новые эпизоды шоу. Об этом 1 марта сообщил портал We Got This Covered.

«Это (возможность выпуска новых серий — ИА REGNUM) будет зависеть от того, будут ли фанаты просить, просить и просить об этом», — сказал Макмиллиан, добавив, что это нужно это делать до того момента, пока кинокомпания не поймёт, что глупо не реагировать на просьбы.

Он также сказал, что команда проекта готова вернуться к работе над этим мультсериалом.

«Это было бы очень весело, мы все еще живы, мы все еще доступны, все по-прежнему делают прекрасную работу. Так что да, пожалуйста, и спасибо», — заявил менеджер проекта.

В декабре 2020 года анимационный сериал «Бэтмен будущего» был добавлен в каталог потокового сервиса HBO Max, что привело к новому всплеску интереса к этому шоу. Изначально сериал показывал канал Kids' WB в период с 10 января 1999 года по 18 декабря 2001-го.

