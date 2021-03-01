Москва, 1 марта 2021, 19:44 — REGNUM Международная федерация легкой атлетики World Athletics одобрила план восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом 1 марта сообщаетпресс-служба организации.
Окончательно дорожная карта рекомендована совету после рассмотрения рабочей группы по восстановлению.
Рекомендации рабочей группы единогласно одобрены со стороны комиссии World Athletics.
Вопрос о возобновлении выдачи нейтрального статуса российским спортсменам (допуск до 10 атлетов на крупнейшие соревнованиях под эгидой World Athletics и Олимпийские игры в Токио) будет рассмотрен на заседании совета 17−18 марта.