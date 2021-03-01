Рим, , 19:40 — REGNUM Экономика Италии по итогам 2020 года испытала серьёзный спад, а ВВП страны сократился на на 8,9%, сообщает 1 марта INSTAT.

Уточняется, что предварительно снижение экономики Италии оценивалось в 8,8%.

Объем экономики Италии опустился ниже отметки в €1,6 трлн, чего не отмечалось с 1997 года.

Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил €155,6 млрд, что соответствует 9,5% ВВП Италии. Отмечено, что это максимально негативное значение с 1995 года, хотя официально ожидался дефицит 10,8% от ВВП страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии сформировано новое правительство, возглавляемое премьер-министром Марио Драги. В нем сохранили свои должности некоторые министры из предыдущего кабмина.

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