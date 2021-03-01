Москва, , 19:40 — REGNUM Соцсети психологически выматывают спортсменов, завил тренер сборной РФ по лыжным гонкам Юрий Бородавко, комментируя призыв запретить спортсменам пользоваться соцсетями.

«В большей степени соцсети негативно влияют на спортсменов. Запрещать их или нет — вопрос неоднозначный. Зависит от того, что там будут писать», — сказал цитирует «Спорт-Экспресс» Бородавко.

Он считает, что спортсмен должен концентрироваться только на гонках и воздерживаться от чтения комментариев в соцсетях, так как это их психологически выматывает. Также, по его словам, атлеты являются крайне впечатлительными людьми, которых можно выбить из колеи любой статьей.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о желании вернуть запрет на соцсети в национальной команде во время чемпионата мира.