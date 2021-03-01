Париж, , 19:39 — REGNUM Министр национального образования Жан-Мишель Бланке 1 марта посетил школу в департаменте Верхняя Сона, где сообщил, что ПЦР-тесты ученикам школ будут выполняться сотрудниками здравоохранения. Об этом сообщает Le Parisien.

Тестирование на SARS-CoV-2 в школах для борьбы с распространением эпидемии COVID-19 будет проводиться медицинскими работниками, а не учителями, заверил Жан-Мишель Бланкер во время поездки в школу в Лавонкуре, на фоне появившегося беспокойства профсоюзов учителей о том, что учителей могут привлечь к проведению тестов. Он также заявил, что Франция «располагает таким количеством средств тестирования и материально-технического обеспечения», чтобы достичь «к середине марта цели в 300 тыс. тестов в неделю» в школах по всей Франции.

«Каждый в своей профессии, очевидно, что тесты проводятся медицинскими работниками», — сказал министр.

По словам министра образования, был разработан конкретный протокол, который предусматривает, что тестирование детей будут проводить специализированные сотрудники медицинских учреждений здравоохранения, а также частные лаборатории.

Во Франции в связи с возвращением учеников с зимних каникул начиная с 22 февраля в школах начали проводить тестирование на коронавирус. За первую неделю предполагалось сделать 50 тыс. тестов. К середине марта количество тестирований в неделю должно достичь 300 тыс.