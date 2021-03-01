Ижевск, , 19:38 — REGNUM Индустриальный райсуд Ижевска продлил срок содержания под стражей бывшему министру строительства Удмуртии и экс-генеральному директору ГКП «ТПО ЖКХ» Ивану Ястребу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Он пробудет в СИЗО ещё два месяца — до 29 апреля.

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ИА REGNUM напоминает, бывший чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, возглавляя ГУП «ТПО ЖКХ», подозреваемый незаконно получил взятки за действия, которые были направлены на заключение и скорейшую оплату договоров, а также на заключение договоров в будущем и покровительство при их исполнении.

Ястреб был задержан в начале ноября и под ходатайству следствия сразу же заключен под стражу.

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