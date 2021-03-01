Манама, , 19:36 — REGNUM Руководство «Формулы-1» отклонит предложение Бахрейна провести вакцинацию команд и персонала от COVID-19. Об этом 1 марта сообщает AFP.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Большинство участников будут находиться в Бахрейне в течение 3 недель до начала гонки. Это предоставляет возможность обеспечить допзащиту тем, кто желает воспользоваться вакциной», — говорится в заявлении организаторов.

По данным источника в «Формуле-1», данное предложение будет отклонено.

При этом базирующаяся в Великобритании «Ф-1» намерена придерживаться британского графика вакцинации.

12−14 марта Бахрейн примет предсезонные тесты «Формулы-1», а также стартовый этап нового сезона чемпионата — 26−28 марта.