Тамбов, 1 марта, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2020 году объём собственных доходов увеличился почти на 6% по сравнению с 2019 годом. В абсолютном выражении рост составил 2 млрд рублей, при этом в 6,5 раза сократился дефицит бюджета, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Оперативное совещание у тамбовского губернатора Александра Никитина

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Итоги исполнения годового бюджета были подведены сегодня, 1 марта, на еженедельном оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Губернатор проанализировал основные параметры казны, итоги на днях будут направлен в Минфин России.

О результатах работы доложила и.о. заместителя главы администрации области, начальник финансового управления Любовь Третьякова. Она отметила, что соглашение администрации Тамбовской области с Минфином России за 2020 год выполнено по всем позициям.

«Форс-мажорный период, связанный с пандемией, наш регион прошел успешно, сформировав сбалансированный бюджет. В условиях неопределенности и ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и областной, и местные бюджеты не раз пересматривались. И все-таки фактическая ситуация оказалась лучше и первоначальных, и уточненных прогнозов», — сказала Любовь Третьякова.

По ее словам, в 2020 году рост доходной части консолидированного бюджета области составил 9,5 млрд рублей (индекс 117%). Почти на 2 млрд рублей (106%) увеличился объем собственных доходов бюджета — по данному показателю Тамбовщина занимает четвёртое место в Центральном федеральном округе.

«Нам есть чем гордиться: в условиях пандемии мы в 6,5 раза сократили дефицит бюджета. Увеличение налоговых и неналоговых доходов — результат серьезной нашей работы со всеми источниками», — отметил Александр Никитин.

Положительную динамику обеспечили два бюджетообразующих источника — налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. По темпам роста этих налогов Тамбовская область заняла соответственно первое и шестое места среди субъектов ЦФО. По мнению экспертов, к такому результату привело своевременное и обдуманное решение губернатора не закрывать предприятия региона в период пандемии, а дать им возможность обеспечить условия для нераспространения инфекции на рабочих местах. В результате в течение 2020 года был сформирован сбалансированный бюджет, который позволил региону исполнить все социальные обязательства.

Говоря о ключевых задачах 2021 года, губернатор Александр Никитин подчеркнул важность мобилизации доходов. По его мнению, резервы для этого имеются. В частности, следует усилить межведомственное взаимодействие, организовать тщательный учет имущества юридических и физических лиц, более детально поработать над легализацией доходов в сфере малого бизнеса и использованием государственного и муниципального имущества.

«Мы своей работой не сможем заменить налоговые органы и не претендуем на это, но оказать им любую необходимую помощь, использовать все ресурсы мы обязаны. За наполнение доходной части бюджета мы все ответственны, включая муниципалитеты», — подчеркнул Александр Никитин.

Исполняющий обязанности руководителя УФНС России по Тамбовской области Алексей Житлов заверил, что налоговики готовы к взаимодействию с органами местного самоуправления для достижения лучших результатов по легализации доходов и собираемости платежей.