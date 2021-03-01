Кострома, 1 марта, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Жительница дома на улице Окружной в Костроме подала в суд на городскую администрацию из-за двора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://www.piqsels.com Молоток судьи

Исковое заявление гражданки М направлено в Свердловский районный суд областного центра. В нём женщина просит признать незаконным решение администрации о передаче под застройку территории двора многоквартирных домов на 8-м Окружном проезде и сквера. Заявительница указала, что против возведения 9-этажного дома на этой площадке выступают жители всего района — три тысячи человек.

«Костромичка считает, что предоставление администрацией Костромы под строительство земельного участка застройщику носит антинародный характер, ущемляет конституционные права истца на безопасную и комфортную среду проживания. Она указала, что предоставленный для строительства нового дома земельный участок жители района использовали как место отдыха и спортивную площадку, а горку использовали зимой дети для катания на «ватрушках» и санках. Также она отметила, что строительство многоквартирного дома в этом месте может привести к разрушению близлежащих домов или нарушению их основных конструкций», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, конфликт городской администрации и жителей Окружной начался в мае 2020 года, когда люди узнали, что во дворе их домов, где располагается роща, поставят два 9-этажных дома. В декабре 2020 года застройщик — компания «КостромаБизнесСтрой» — огородил место строительства забором, началась вырубка деревьев. Конфликт широко освещался в СМИ и сопровождался политическими акциями — «пикетом» снеговиков и выходом горожан и журналистов к зданию областной администрации. На сегодняшний день строительные работы на объекте продолжаются. Возвести первый 9-этажный дом планируется к апрелю 2022 года.

Ранее в суд на городскую администрацию подали жители ещё одного многоквартирного дома, расположенного улице Ленина в Костроме. Они выступили против застройки двора и не согласились на возможный компромисс, предложенный депутатами.