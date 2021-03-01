Сосновский район, Челябинская область, , 19:33 — REGNUM Жительница Сосновского района Челябинской области потеряла свои деньги при попытке продать шубу с помощью интернета. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Гражданка 2002 года рождения разместила объявление и затем с ней связалась покупательница, которая предложила провести куплю-продажу через некий онлайн-ресурс. По присланной ссылке девушка ввела реквизиты свей карты. После этого у неё списали восемь тысяч рублей. Челябинка поняла, что её обманули, и заявила в полицию.

Сейчас стражи порядка ведут следственные действия. Мошенникам, если их поймают, грозит до пяти лет колонии.