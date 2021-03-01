Любляна, , 19:33 — REGNUM София Надыршина (Россия) заняла II место и взяла серебро в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира (ЧМ) по сноуборду в Рогле (Словения). Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В финале спортсменка уступила 0,12 сек. Селине Йёрг (Германия).

В малом финале за бронзу Юлия Дуймовиц (Австрия) победила соотечественницу Клаудию Риглер.

Напомним, что российские спортсмены в связи с решением CAS выступают в Словении под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета РФ, а не страны.

Форма лишена российского триколора и герба.