Екатеринбург, , 19:32 — REGNUM Средняя заработная плата за декабрь 2020 года увеличилась в Свердловской области до 54 298 рублей. Соответствующие данные опубликовал Свердловскстат.

За год сумма выросла на 4,9% (по сравнению с декабрём 2019 года). Речь идёт о начисленной зарплате (до вычета подоходного налога).

Рекордные зарплаты зафиксировали в сфере финансов и страхования — там в декабре получили в среднем около 121 980 рублей, тогда как в среднем такие сотрудники зарабатывали чуть больше 73 тыс. рублей в месяц (в 2020 году).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года средняя зарплата в Свердловской области составляла 42,5 тыс. рублей.

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