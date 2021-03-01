Лос-Анджелес, США, 1 марта 2021, 19:29 — REGNUM Зак Снайдер рассказал о взаимоотношениях двух ключевых злодеев кинокомикса «Лига справедливости». Об этом 1 марта сообщил портал Screen Rant.
Поклонники задали ему соответствующий вопрос во время онлайн-мероприятия IGN Fan Fest.
«Конечно, отношения Степного Волка Дарксайда очень сложные», — сказал Снайдер, отметив, что в этих отношениях есть «динамика».
Режиссёр добавил, что он не хочет выдавать спойлеры, но при этом всё же пояснил, что в прошлом между этими персонажами «кое-что случилось».
Напомним, кинокомикс «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера потоковый сервис HBO Max начнёт показывать 18 марта 2021 года. Он выйдет в формате мини-сериала, состоящего из четырёх часовых эпизодов.
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