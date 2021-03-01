Лос-Анджелес, США, , 19:29 — REGNUM Зак Снайдер рассказал о взаимоотношениях двух ключевых злодеев кинокомикса «Лига справедливости». Об этом 1 марта сообщил портал Screen Rant.

Поклонники задали ему соответствующий вопрос во время онлайн-мероприятия IGN Fan Fest.

«Конечно, отношения Степного Волка Дарксайда очень сложные», — сказал Снайдер, отметив, что в этих отношениях есть «динамика».

Режиссёр добавил, что он не хочет выдавать спойлеры, но при этом всё же пояснил, что в прошлом между этими персонажами «кое-что случилось».

Напомним, кинокомикс «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера потоковый сервис HBO Max начнёт показывать 18 марта 2021 года. Он выйдет в формате мини-сериала, состоящего из четырёх часовых эпизодов.

Читайте ранее в этом сюжете: Темнокожий герой и «перезагрузка»: каким станет новый фильм про Супермена?