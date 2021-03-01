Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Фантастические снимки спиральной галактики с перемычкой под обозначением NGC 2336 опубликованы на сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) 1 марта.

NGC 2336 Spacetelescope.org

В рубрике «Изображение недели» опубликован снимок галактики NGC 2336 в высоком разрешении. Такое качество было получено благодаря 2,4-метровому зеркалу телескопа.

На снимке можно разглядеть характерную структуру спиральных галактик с перемычкой, которые отличаются наличием «бара» из ярких звёзд, выходящего из центра галактики.

Данное образование находится в созвездии Жирафа (Camelopardalis), расположенном на расстоянии примерно 100 миллионов световых лет от Млечного Пути. В общей сложности, NGC 2336 растягивается на 200 000 световых лет.

Напомним, что данную галактику в 1876 открыл Эрнст Вильгельм Леберехт Темпель, немецкий астрономом. Ученый использовал 28-сантиметровый телескоп.