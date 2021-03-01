Челябинск, , 19:21 — REGNUM В Челябинской области за неделю подорожали бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает региональное управление ФАС.

Как пишет Накануне.Ru, на заправках компании «Газпромнефть — Региональные продажи» марки АИ-92 и АИ-95 поднялись в цене на 20 копеек, а «Башнефть-Розница» — на 30 копеек. На заправках ООО «Регион» дизельное топливо подорожало на 30 копеек.

Сейчас бензин марки АИ-92 можно купить по ценам в диапазоне от 39,80 до 42,85 рубля за литр. Бензин АИ-95 стоит от 44,10 до 46,78 за литр.