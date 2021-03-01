Белвью, США, , 19:14 — REGNUM Компания Bungie зарегистрировала новую торговую марку Bungiecon. Об этом 1 марта сообщил портал Games Radar.

Информация появилась на сайте Trademark247 в подразделе, имеющем отношение к теме образования (Education). Размещённые на странице данные не дают понимания относительно того, к чему может иметь отношение этот бренд и зачем Bungie его зарегистрировала. Издание предположило, что речь может идти о создании телешоу на основе игры Destiny 2.

Напомним, в феврале 2021 года Bungie объявила, что хочет развивать франшизу Destiny в направлении «дополнительных медиа». После этого поклонники компании предположили, что она хочет выпустить сериал или телешоу на основе вселенной игры.

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