Москва, , 19:09 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина юридически зафиксировать предвыборные обещания, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Миронов напомнил, что это предлагали сделать депутаты фракции в 2020 году. Они также настаивали на наказании депутатов за неисполнение наказов избирателей.

«Идея хорошая, и она должна иметь свое продолжение. Нужно не только фиксировать обязательства депутата, но и вводить механизм ответственности за их невыполнение», — сказал Миронов.

Законопроект депутата Олега Нилова о «политическом мошенничестве» предполагал лишать мандата за нарушение предвыборных обещаний.

«Такое, к сожалению, происходит нередко. Мы знаем про «оборотней в погонах», а встречаются еще и «оборотни с мандатом». Можно во время кампании вовсю обещать людям социальную поддержку, а потом голосовать за повышение пенсионного возраста», — пригрозил Миронов.