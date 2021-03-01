Москва, , 19:07 — REGNUM Пандемия 2020 года показала правильность курса на импортозамещение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапедян, комментируя экономическое соревнование США и Китая.

«Учитывая высокие темпы развития технологий и число высокотехнологичных компаний, зарегистрированных в США, можно предположить, что прогнозы относительно темпов прироста ВВП США около 2,5% в год являются весьма реалистичными, — сказал Вардапедян. — Кроме того, пандемия 2020 года показала верность курса на импортозамещение и поддержку промышленных предприятий, размещающих производства внутри страны. Это тоже является предпосылкой для достижения вышеуказанного показателя прироста ВВП».

Вардапедян отметил, что экономика Китая прямо связана с экономикой США, в том числе с трансфером технологий из Америки.

«Исходя из складывающихся условий, США не дадут Китаю обогнать их», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вардапедян оценил будущее китайско-американского экономического симбиоза.

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