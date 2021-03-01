Москва, , 19:04 — REGNUM Партнерство США и Китая будет лишь корректироваться за счет противостояния политиков и финансово-промышленных групп двух стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапедян, комментируя дальнейшее экономическое противостояние Пекина и Вашингтона.

«Среди внешнеторговых партнеров Китая США занимают первое место, доля США в экспорте Китая по итогам 2020 года составила около 17,5%, — сказал Вардапедян. — Прирост экспорта из Китая в США составил 7,9%, рост импорта из США в Китай в 2020-м году — 9,8%. В 2019 году в связи с торговыми войнами товарооборот Китая и США составил 541,2 млрд долларов, сократившись на 14,6%. Рост товарооборота в кризисном 2020 году после резкого сокращения говорит о тесном сплетении двух ведущих экономик и невозможности какого-либо серьезного изменения текущего положения дел в обозримом будущем».

По мнению эксперта, несмотря на сохранение напряженности между США и Китаем, диверсификацию внешней торговли Китая за счет стран АСЕАН и развитие ВРЭП, можно говорить о сложившемся естественном партнерстве, которое будет только лишь корректироваться за счет противостояния политиков и финансово-промышленных групп двух стран.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вардапедян оценил шансы экономики Китая обогнать США.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская экономика продолжит «наступать на пятки» США – прогноз

Читайте развитие сюжета: Америка не даст Китаю обойти ее в экономической гонке – прогноз