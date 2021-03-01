Москва, , 19:03 — REGNUM Медаль «За отвагу» учреждена 2 марта 1994 года Указом Президента России.

По значимости и негласному статусу в обществе эта медаль, как и ранее, в эпоху СССР, стоит на одном из первых мест.

Медаль вручается за мужество и отвагу, проявленные в боевой обстановке или мужественное поведение в обстоятельствах, связанных с реальным риском для жизни во время ликвидации аварий или спасения людей.

Медаль «За отвагу» является в России одной из редких наград СССР, сохранившаяся в наградной системе РФ. Кроме России, медаль также сохранена в наградной системе Белоруссии и Приднестровской Молдавской Республики.

Согласно специального Указа, внешний вид медали отличается от советского образца только отсутствием надписи «СССР» на аверсной части.

Первоначальный проект медали разрабатывал советский художник С. И. Дмитриев.

В советские годы медалью «За отвагу» награждались исключительно военнослужащие, проявившие себя в боевой обстановке.

Российский устав позволяет вручать медаль военнослужащим, представителям правоохранительных органов, сотрудникам МЧС, и даже простым гражданам, которые проявили стойкость духа и личное мужество в чрезвычайной ситуации, связанной с риском для жизни. В основной перечень оснований для награждения медалью «За отвагу» РФ входят:

Стойкость в бою при защите Родины или выполнении боевых задач в интересах страны за границей;

Героический поступок при проведении спецопераций силовых ведомств;

Проявление личной храбрости во время защиты границ государства;

Мужественное поведение в обстоятельствах, связанных с реальным риском для жизни во время ликвидации аварий или спасения людей.

Также в российский статут добавлена возможность вручение медали посмертно. На кителе награду положено носить с левой стороны, а по старшинству в иерархии она следует после медали «За заслуги перед Отечеством».

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