Рожденная в СССР: о российской медали «За отвагу»
Москва, 1 марта, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Медаль «За отвагу» учреждена 2 марта 1994 года Указом Президента России.
По значимости и негласному статусу в обществе эта медаль, как и ранее, в эпоху СССР, стоит на одном из первых мест.
Медаль вручается за мужество и отвагу, проявленные в боевой обстановке, или мужественное поведение в обстоятельствах, связанных с реальным риском для жизни во время ликвидации аварий или спасения людей.
Медаль «За отвагу» является в России одной из редких наград СССР, сохранившаяся в наградной системе РФ. Кроме России, медаль также сохранена в наградной системе Белоруссии и Приднестровской Молдавской Республики.
Согласно специальному Указу, внешний вид медали отличается от советского образца только отсутствием надписи «СССР» на аверсной части.
Первоначальный проект медали разрабатывал советский художник С. И. Дмитриев.
В советские годы медалью «За отвагу» награждались исключительно военнослужащие, проявившие себя в боевой обстановке.
Российский устав позволяет вручать медаль военнослужащим, представителям правоохранительных органов, сотрудникам МЧС и даже простым гражданам, которые проявили стойкость духа и личное мужество в чрезвычайной ситуации, связанной с риском для жизни. В основной перечень оснований для награждения медалью «За отвагу» РФ входят:
стойкость в бою при защите Родины или выполнении боевых задач в интересах страны за границей;
героический поступок при проведении спецопераций силовых ведомств;
проявление личной храбрости во время защиты границ государства;
мужественное поведение в обстоятельствах, связанных с реальным риском для жизни во время ликвидации аварий или спасения людей.
Также в российский статут добавлена возможность вручение медали посмертно. На кителе награду положено носить с левой стороны, а по старшинству в иерархии она следует после медали «За заслуги перед Отечеством».