Москва, , 19:03 — REGNUM Экономика Китая будет оставаться в мире на второй позиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапедян. Так он прокомментировал прогноз Bank of America, согласно которому экономика КНР может увеличиться вдвое и обогнать американскую, для чего Китаю потребуется расти на 4,7% в год в ближайшие полтора десятилетия.

«В период с 1989 по 2021 годы среднегодовой прирост ВВП Китая составил внушительные 15,3%, что позволило ему стать второй ведущей экономикой мира и вести борьбу с США за первенство по данному показателю. В настоящее время ВВП США составляет около 25% от общемирового, ВВП Китая — примерно 15%, — сказал Вардапедян. — Важно отметить, что существуют кардинальные отличия в структурах ВВП этих стран. Если рассматривать экономику США, то сфера услуг занимает 78%, промышленность — 21%, сельское хозяйство — 1%. В Китае на промышленность приходится около 48,5%, на сферу услуг — около 40%, на сельское хозяйство — 11,5%. Несмотря на более низкую долю промышленности в ВВП, промышленное производство США составляет 3,3 млрд долларов, Китая — около 2,8 млрд долларов».

Это, как полагает, свидетельствует о незначительном, но все-таки отставании Китая по данному показателю.

«В последние три года, за исключением 2020-го, прирост ВВП Китая составлял примерно 6,5% в год. Таким образом, среднегодовые темпы прироста ВВП Китая в пределах 4,7% вполне реалистичны с учетом роста инвестиций в экономику и повышения уровня внутреннего потребления, — сказал Вардапедян. — Однако при достижении среднегодового прироста ВВП США 2,5%, что тоже является вполне реалистичной цифрой в связи с ежегодной интенсификацией внедрения новых технологий и развития сферы услуг, китайская экономика продолжит оставаться на второй позиции, хотя и будет наступать на пятки США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов заявил, что если связь китайской и американской экономик разорвется, то это будет означать остановку мировых финансовых и торговых процессов.

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