Москва, , 19:00 — REGNUM Китай устраивает Америку как региональная держава, но не устраивает как мировая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«США пытаются затормозить процесс перехода лидерства. И они прекрасно понимают, что лидерство будет за теми, за кем высокие технологии. Потому что это сегодня определяет объем экономики (искусственный интеллект, 5G и так далее), — сказал Маслов. — Америку устраивает Китай как региональная держава, но не устраивает как мировая. И в этом плане, конечно же, США будут тормозить Китай для того, чтобы успеть вернуться на те рынки, где США играли большую роль — Латинская Америка, рынки Африки, — и усилить свое влияние в Индии и странах Южной Азии».

Как полагает Маслов, все зависит от того, насколько гибкой окажется американская экономика.

«Американцы сейчас получают доход от старых инвестиций и проектов. А Китай идет на новые проекты. И все зависит не от решений Белого дома, а от исторических тенденций», — сказал Маслов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маслов заявил, что если связь китайской и американской экономик разорвется, то это будет означать остановку мировых финансовых и торговых процессов.

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