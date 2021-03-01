Москва, , 18:59 — REGNUM Всероссийская перепись населения будет проведена в августе-сентября 2021 года. Соответствующий проект постановление правительства подготовило Минэкономразвития России.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, предусматривается «перенос срока проведения переписи населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября».

При этом перепись населения в отдалённых и труднодоступных территориях предлагается провести в период с 1 апреля по 20 декабря.

Из документа также следует, что на мероприятия по проведению переписи планируется дополнительно выделить 6,9 млрд рублей из резервного фонда правительства в 2021 году.