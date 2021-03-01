Санкт-Петербург, , 18:56 — REGNUM Вратарь футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Михаил Кержаков выбыл на месяц — из-за травмы колена. Об этом 1 марта сообщается на сайте команды.

Футолист получил травму в матче чемпионата России с «Ростовом» (2:2) 27 февраля. В начале II тайма его заменил Андрей Лунев.

«По результатам медобследования диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Ориентировочный срок восстановления — 4 недели», — отмечается в сообщении.

Кержаков провел в сезоне 24 матча во всех турнирах, в 6 играх оставил свои ворота «сухими».

Ближайшая игра у «Зенита» пройдет 8 марта против «Рубина» (Казань) на выезде.