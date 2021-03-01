Москва, , 18:51 — REGNUM Заявление Международного «Лазаревского клуба» в связи с обострением внутриполитической ситуации в Армении от 1 марта 2021 года. Текст заявления ИА REGNUM приводит полностью.

«Республика Армения, только что пережившая тяжелейшее поражение в своей истории, перед лицом нового испытания, от которого зависит быть ей или не быть. В своей попытке удержаться у власти премьер-министр Никол Пашинян перешел все грани допустимого и подталкивает страну к гражданской войне. От русских ракет «Искандер» до остающихся в строю армянских военных — у пораженца в провале виновны все. Кроме него самого.

Выигрыш Пашиняна в такой ситуации приведет к диктатуре демагога, эксплуатирующего в собственных целях вымышленную реальность в социальных сетях. Как уже доказали годы Пашиняна во власти, ни на что другое он не способен. А значит у армянского народа, у вас, граждане Армении, отнимают страну и будущее.

«Лазаревский клуб» объединяет неравнодушных к судьбе Армении, России и российско-армянских отношений граждан обоих государств. Поддерживая союзную России Армению в самые трудные времена, мы всегда исходили из уважения к суверенному праву армянского народа самому решать свои внутренние дела. Мы подтверждаем неизменность своей позиции. Но невмешательство во внутренние дела — это не мантра, прикрывающая безразличие к судьбе страны и народа. Особенно после уже прозвучавших со стороны Турции и других стран заявлений в поддержку дискредитировавших себя властей Армении.

Граждане Армении стоят перед выбором и этот выбор должен быть сделан.

Мы обращаемся и к премьер-министру Николу Пашиняну. Если у Вас осталась хоть капля ответственности за судьбу Республики, которой Вы присягали, примите единственно правильное решение. Дайте возможность не потерявшим доверие людям справиться с порожденным Вами хаосом. Уходите, Ваше время ушло!»