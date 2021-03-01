Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Причиной смерти мужчины в отделе полиции Невского района Санкт-Петербурга, по данным судебно-медицинской экспертизы, стал сердечный приступ. Криминальных причин смерти не усматривается, однако по факту случившегося проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, о смерти задержанного за административное правонарушение 29-летнего Алексея К. в 75 отделе полиции рассказали родственники. У них вызвали вопросы гематомы и ссадины на теле умершего.

Как уточнили в полиции, 23 февраля мужчина был задержан полицейскими за незаконное управление автомобилем после лишения его права управления транспортными средствами. В отделе полиции гражданин находился в специальном помещении для содержания задержанных лиц до ожидания заседания суда по привлечению его к административной ответственности.

«Ночью мужчине стало плохо, в результате чего он упал и потерял сознание, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Правоохранители вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали его смерть. Установленной причиной смерти согласно результатам стал сердечный приступ», — заявили в пресс-службе Главка МВД.

По факту случившегося органами полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

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