Санкт-Петербург, 1 марта, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Петербурге начали проверку по факту смерти молодого мужчины в отделе полиции Невского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Криминальных следов в этой трагедии пока не усматривается: по данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал сердечный приступ.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Напомним, о смерти задержанного за административное правонарушение 29-летнего Алексея К. в 75-м отделе полиции УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга на проспекте Большевиков рассказали родственники. У них вызвали вопросы гематомы и ссадины на теле умершего.

Как уточнили в ГУ МВД, 23 февраля мужчина был задержан полицейскими за незаконное управление автомобилем после лишения его права управления транспортными средствами. В отделе полиции гражданин находился в специальном помещении для содержания задержанных лиц в ожидании заседания суда по привлечению его к административной ответственности.

«Ночью мужчине стало плохо, в результате чего он упал и потерял сознание, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Правоохранители вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали его смерть. Установленной причиной смерти, согласно результатам, стал сердечный приступ», — заявили в пресс-службе Главка МВД.

По факту случившегося органами полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.